(SORPRENDENTE RESULTADO EN BRASIL.- La Sra. Pte. Sheinbaum se apresuró a felicitar al presidente electo, aunque lo fue por un estrecho margen y un proceso sospechoso que, entre otras cosas, alargó ilegalmente la hora de cierre de las casillas. Curiosa elección: Lula ha estado preso, su sucesora Dilma Rousseff ha estado presa, el papá del candidato de la oposición está preso actualmente. De manera que el pueblo tenía que escoger no al mejor, ni siquiera al menos malo, sino al que les ofreció más. Gobierno populista que arranca mal, con la Bolsa en caída libre y una depreciación del real de casi un 8%. Adicionalmente, los gobernadores de derecha duplican a los de izquierda, el Congreso tiene una mayoría de casi el doble de diputados de derecha y, en general, en el servicio público predomina la derecha. No es un panorama atractivo para el octogenario.)

Un apotegma de la política mexicana, producto del ingenio de don Fidel Velázquez, decía que el que se mueve en la foto no sale. Los tiempos han cambiado y, como no hay un gran elector, el poder se ha fraccionado y aun en el partido oficial los factores reales de poder se fraccionan, con mayor razón en los partidos migaja que son regenteados por un dueño y que sobreviven negociando pedacitos del pastel a cambio de la sobrevivencia. El caso del PAN supongo que es diferente, salvo en algo fundamental: tampoco es democrático y sus procedimientos de selección de candidatos se apegan a la regla del gran caricaturista Abel Quezada: el chiste de la democracia en México es que parezca democracia, pero que no lo sea. De allí que los factores clave deben ser, en mi opinión, el conocimiento y la buena imagen del candidato y uno fundamental: contar con el dinero para soportar la campaña.

Leo Montañez me admiró con una declaración contundente en los medios de comunicación, declaración que más parecía una cartita al Niño Dios, solo que, al parecer, habrá varios niños dioses. Decir «Quiero ser gobernador de Aguascalientes» parece tan ingenuo como decir «quiero irme al cielo». En ese deseo no está solo, pero hay un detalle: ¿quién es el destinatario de ese deseo? Obviamente, no el pueblo, porque el pueblo no tiene vela en el entierro, sino de manera indirecta. El pueblo no lo elige, pero su simpatía puede ser un factor determinante para su selección. En este juego, lo que es una verdad de a kilo es que nadie llega solo. Siempre hay trabajo de equipo y siempre hay un liderazgo.

El caso de Leo es un caso peculiar: llegó a la presidencia municipal con la imagen de ser un chico bueno, bien portado, razonablemente preparado y bien intencionado. A lo largo de su gestión, su imagen se ha desdibujado a partir de un postulado fundamental: ha descuidado la función básica del ayuntamiento, la atención de los servicios más importantes: agua, seguridad, limpia, tránsito… al extremo de que la ciudad de tu vida es una ciudad caótica. A la mera hora no será rescatable un hospital de mascotas, ni un festival de cultura frankensteinesca, ni el gasto en conciertos intrascendentes, ni turismo, ni salud mental, etc., porque nada de eso es función básica del ayuntamiento. Mientras los servicios básicos no se atiendan, el ciudadano no aprobará la gestión.

El PAN, quizá la gobernadora, quien es quien tiene dinero para una campaña, se encuentran en una disyuntiva: su candidato Leo, que le asegura un posgobierno sin sobresaltos, no levanta; imponerlo puede significar un candidato débil frente a la candidata de Morena, a la que quién sabe por qué no se le cuelgan los milagritos de la 4T y podría dar un susto.

La cereza reseca y amarga del pastel de Leo fue la ocurrencia de afear todavía más la plaza Fundadores. Cuando tomó posesión Leo, le insistí en la conveniencia de hacer un reconocimiento a las fundadoras, no un parche mal pegado como el que hizo, sino una obra bien pensada, bien desarrollada y bien ejecutada, y con un mínimo de calidad que el león de utilería no tiene. Le propuse el jardín atrás de los palacios y le sugerí el apoyo de Tita Topete para el material histórico. Le sugerí también un murete frente a Palacio Municipal que actualmente no tiene ninguna función ni utilidad y que podría haber sido un lugar muy digno y relevante para honrar a la mujer de Aguascalientes. El buen gusto no es el fuerte de Leo y, lamentablemente, ha sucumbido al mareo de las alturas, aunque no sean tan altas.

(CAE TADDEI Y NO PASA NADA.- El famoso cómico Mario Moreno «Cantinflas» solía decir: en México no pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa, no pasa nada. En un país medianamente decente, un escándalo del tamaño del protagonizado por la sinvergüenza señora Taddei, que compromete no solo a su familia, modelo de nepotismo, a su equipo, al expresidente López Obrador, sino también a la cientíSica, 8×4=50, que la defiende con el peor argumento, el del linchamiento por ser mujer, pasando por alto una regla puntual de la política: la vida privada de un servidor público es pública. Se decía en la antigua Roma: la esposa del César no solo debe ser honesta, debe parecerlo. La renuncia mandada de Taddei pone en evidencia no solamente al INE en sí, sino a actuaciones previas del instituto: la elección del acordeón, la mayoría ficticia que sancionó el INE, la integración de los órganos electorales, etc., pero en México, mientras no le toquen sus pensiones, el ciudadano tolera las peores abyecciones.)

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