Héctor Contreras Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-¿Sabías que si compras un vuelo los días martes o domingo puede ser más barato? En realidad esto es un mito.

Óscar Márquez Dueñas, profesor del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en UdeG, menciona que es un hecho que no existe un día en específico para comprar vuelos más baratos en las diferentes plataformas, pero sí hay unas serie de recomendaciones para viajar económicamente.

«Las aerolíneas ponen sus tarifas en base a las rutas, entonces hay rutas que son más demandadas para un tipo de turismo y por un lado se venden más en ciertos días. Y hay otras rutas que son demandadas por otro tipo de turistas y por eso se venden más caras en ciertos días», agrega Márquez Dueñas.

Una de las partes más importantes al planear un viaje y conseguir los mejores vuelos es la anticipación, de esa manera se pueden revisar con calma las diferentes aerolíneas, las conexiones, aeropuertos y panoramas.

Destaca la necesidad de ser flexibles en algunos aspectos durante nuestra planeación y compra de vuelos, destacando la flexibilidad de fechas, destinos, conexiones, aeropuertos, entre otros.

«Si queremos una tarifa barata tenemos que ser flexibles; flexibles tanto en fechas como en destinos, y cuando digo destino no me refiero a cambiar de ciudad para vacacionar, me refiero que hay muchas ciudades que tienen por ejemplo uno, dos o tres aeropuertos. Entonces me sale más barato volar a un aeropuerto que a lo mejor está a 40 minutos de la ciudad de destino, pero me puedo mover en metro», agrega.

Como recomendación menciona que muchas veces sale más económico comprar los vuelos sencillos, es decir, comprar uno de ida (Origen-Destino) y otro vuelo de regreso (Destino-Origen) sin que sean redondos. También considere la flexibilidad en las escalas, las cuales podrían aligerar los precios del boleto de avión, pues el directo no siempre es la opción más económica.

Por otro lado, ante la existencia de varias agencias de viajes fraudulentas, sugiere tomar recomendaciones de algún familiar o amigo antes de contratar alguna agencia, tomando en consideración si la experiencia fue buena, pero también recomienda páginas de vuelos que presentan constantes ofertas y son de confianza.

«Si lo van a hacer a través de Internet por su cuenta, hay unas páginas que nos llegan a encontrar vuelos más baratos, como Skyscanner, Google flights y Kayak, que de alguna forma te ayudan a monitorear vuelos más baratos en Internet», recomienda Márquez Dueñas.

La forma más segura de conseguir vuelos económicos y sin sufrir algún tipo de fraude es manteniéndose informado antes de comprar, así como revisar restricciones, visados, pasaporte y el tema de las vacunas.

Márquez Dueñas recomienda informarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la página de Internet IATA Travel para conocer las posibles restricciones de sanidad e higiene.