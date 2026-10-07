El Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes abrió formalmente el periodo para que la ciudadanía interesada en competir por una diputación federal por la vía independiente manifieste su intención. El plazo concluirá el próximo 13 de diciembre de 2026.

Las personas aspirantes deberán sujetarse a las reglas de fiscalización vigentes. El Consejo General fijó un tope máximo de gastos de 220 mil 326 pesos para la recopilación de apoyo ciudadano. Quienes cumplan con la totalidad de los procedimientos normativos estarán en posibilidad de solicitar su registro como candidatas o candidatos independientes a una diputación federal del 22 al 29 de marzo de 2027.

Las solicitudes y la documentación requerida deberán entregarse en la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al domicilio de la persona aspirante. Tras la revisión y verificación de los requisitos legales establecidos en la convocatoria del Consejo General, las Juntas Distritales emitirán las constancias de aspirante el 14 de diciembre de 2026.

Quienes obtengan dicho documento quedarán autorizados para iniciar la recolección del apoyo ciudadano del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027, mediante la aplicación móvil del organismo electoral.

Para obtener el registro formal, se requiere reunir el respaldo equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores del distrito electoral federal correspondiente, distribuido en por lo menos la mitad de las secciones electorales de la demarcación y con un mínimo del 1% de firmas en cada una de ellas.

Para realizar este trámite, la Junta Local Ejecutiva brinda atención en la Junta Distrital 1, ubicada en Jesús María, así como en las Juntas Distritales 2 y 3, con sede en el municipio de Aguascalientes, de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas.