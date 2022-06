JÓVENES INTERESADOS EN CUMPLIR CON EL SERVICIO MILITAR NACIONAL (S.M.N.) EN UN LAPSO DE TRES MESES

Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

A. Ser Voluntario

B. Ser Mexicano por Nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

C. Tener 18 años cumplidos y no se mayor de 30 años.

D. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

E. Credencial del Instituto Nacional Electoral

F. CURP.

G. Acta de Nacimiento Certificada

H. Constancia del último Grado de Estudios.

I. Comprobante de Domicilio.

J. Antecedentes no Penales.

Acreditar los exámenes Médico, Físico, Psicológico y Toxicológico., debiéndose comunicar a los números telefónicos: 55 10 11 90 57 y 4951195716.

