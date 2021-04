Grupos defensores de los derechos de los animales se manifestaron afuera de la Plaza de Toros Monumental para exigir un alto a las corridas de toros. Aurea Escobedo López, presidenta de la Asociación Mundo Siempre Vivo, advirtió que insistirán ante el Congreso del Estado para que avance su iniciativa y se prohíba la entrada a menores de edad a este tipo de espectáculos, debido a los trastornos psicológicos que les generan.

Estableció que las corridas de toros son un espectáculo salvaje y anacrónico, además de que se expone a la población al contagio del COVID-19, por lo que, como cada año, se manifiestan en repudio a este tipo de eventos, los cuales, de acuerdo con la asociación, la mayoría de los jóvenes ya no aprueba. “Ellos prefieren divertirse de otra manera, no apoyando estas tradiciones absurdas que ni siquiera son de México, sino que se vienen arrastrando de España, donde también la mayoría de los españoles repudian y más porque están subvencionados con el dinero del erario público”.

Señaló que, actualmente, en varios estados del país ya se han erradicado por completo las corridas de toros, como en Veracruz y Sonora, donde la gente entendió y, por tanto, ya no es subvencionado con impuestos este tipo de espectáculos.

Recordó que, en la marcha y manifestación realizada en el año 2019, varias asociaciones protectoras de animales metieron una iniciativa en el Congreso del Estado donde pedían que se restringiera el acceso a los menores de edad, los cuales no entienden ese tipo de espectáculos y resultan trastornados psicológicamente, para lo cual, incluso, entregaron una copia a la ONU, a fin de que también los apoyen y se respeten los derechos de los niños. “Metimos la iniciativa, pero, obviamente, no obtuvimos respuesta alguna, sin embargo, nosotros no vamos a desistir. El año pasado se suspendió todo y este año no hemos trabajado en forma, pero esperemos que ya se normalice todo y seguiremos impulsando esta iniciativa hasta lograr que a los niños se les respete, pues son el futuro, y no queremos que se generen más psicópatas, como los que ya hemos detectado”.