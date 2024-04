Francisco Miguel González García, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN), afirmó que están implementando estrategias para impulsar el turismo y la actividad comercial en el corazón de la ciudad, consolidando así su posición como un destino esencial en la región y para atraer más visitantes locales durante eventos destacados como la Feria de San Marcos.

El representante de ACOCEN destacó la colaboración con diversas autoridades, incluyendo el Patronato de la Feria de San Marcos, la Secretaría de Turismo, el Instituto Cultural de Aguascalientes y el comercio local. González García señaló que el objetivo principal de estas alianzas estratégicas es organizar eventos en lugares como la Plaza Patria y la Exedra, buscando atraer tanto a turistas locales como a visitantes nacionales e internacionales. «Estamos en constantes pláticas y negociaciones para hacer más atractivo el centro. Es crucial aprovechar eventos como la Feria de San Marcos para dinamizar la economía local y ofrecer experiencias únicas a nuestros visitantes», afirmó.

Reconoció que, aunque la Feria Nacional de San Marcos atrae a un gran número de turistas, la derrama económica en el centro de la ciudad aún no alcanza su máximo potencial. «El turismo que llega durante la feria no se concentra en compras de artículos de uso diario. La mayoría viene a disfrutar de las atracciones y actividades que ofrece el evento», explicó.

No obstante, González García subrayó que el comercio del centro está preparado para recibir a los visitantes y ofrecerles una experiencia memorable. «Estamos listos para recibir a los turistas y proporcionarles una amplia gama de productos y servicios de calidad», aseguró.

Finalmente, el presidente de ACOCEN reiteró el compromiso de la asociación para seguir trabajando en conjunto con todas las partes interesadas con el fin de fortalecer el atractivo del centro de Aguascalientes y potenciar su desarrollo económico.