En un primer encuentro con la nueva coordinadora general de Movilidad, Griselda González Morales, cinco agrupaciones de taxistas que representan a casi 1,600 concesionarios solicitaron apoyo para la renovación de 400 a 500 concesiones, el registro y control de los malos taxistas para que no obtengan gafetes y se cuide la calidad en el servicio al usuario.

Refugio Eudave Ortiz, dirigente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, celebró la apertura de la funcionaria y su disposición a mejorar el servicio público de transporte, procurando mejor trato de los concesionarios a los choferes y éstos a su vez a los pasajeros.

Se le pidió que los malos elementos del gremio taxista sean eliminados del padrón de gafetes para salvaguardar la integridad de los usuarios y tenerlos en la mira para responder ante cualquier queja ciudadana.

Se tiene una lista aproximada de 300 elementos que no han hecho bien las cosas, pero no se puede dar a conocer al público pues se incurriría en violaciones a los derechos humanos de las personas.

Las cinco organizaciones que acudieron con la Coordinadora de Movilidad son: AUTO, ACOTA, APTA, Taxistas Unidos de Aguascalientes (TUA) y Taxistas Revolucionarios, quienes representan alrededor de 1,600 concesiones que se traducen en un 40% del total que existen en el estado, donde se tiene claro que cada quien contrata a quien desee, pero es indispensable que favorezca al gremio y no que provoque más enojo en los usuarios.

