Después de muchos meses de competencia y algunas decepciones, ha llegado la hora de la verdad para Necaxa, que se juega su última oportunidad para conseguir un título en el semestre del centenario. La categoría Sub-16 es la única que aún está en competencia en este Clausura 2023 y que todavía puede pelear por el título.

Los Rayitos se consolidaron como uno de los mejores equipos de su torneo al terminar en el segundo lugar general, y tras ganar su partido de cuartos de final, se han ubicado dentro de los cuatro primeros lugares de la competencia.

Este sábado por la mañana, en las instalaciones de Casa Club Necaxa, se disputará la semifinal de la Sub-16. A diferencia de otras categorías, ésta no cuenta con llave de ida y vuelta, siendo sólo un juego el que define al equipo ganador que seguirá avanzando.

Necaxa tiene la ventaja de jugar en casa y, en términos generales, tuvo un mejor torneo que su rival en turno, América. A pesar de estas dos importantes ventajas que poseen los de Aguascalientes, es crucial para Necaxa no caer en un exceso de confianza, pues en otras categorías también se llegó como favorito y no se logró avanzar.

Estos Rayitos Sub-16 van con todo, con el objetivo de sumar una final más para la institución que necesita una alegría en este segundo semestre del año que corone lo que ha sido un año positivo en fuerzas básicas, pero que, por el momento, se ha quedado sin un título.