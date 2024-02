Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una iniciativa del Ejecutivo enviada a la Cámara de Diputados busca dotar nuevamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de facultades para construir vivienda y sumar a la iniciativa privada.

«Que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. Cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder 30 por ciento de su salario.

«Que cualquier persona trabajadora, con un año de cotización puedan acceder a la vivienda en renta propiedad del Infonavit y que obtenga el derecho de adquirirla si mantiene el pago de su renta por diez años», señala la iniciativa denominada «Sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras», enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador,

Indica que se debe dar acceso preferente a los esquemas de vivienda del Infonavit a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia.

También expone que el Infonavit podrá reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperada, mediante la transformación, regeneración y construcción de nueva vivienda para que ésta sea utilizada con mejores condiciones para los derechohabientes.

«Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento.

«En el caso de la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al Infonavit.

«Por lo que esta iniciativa busca ampliar el mandato del fondo nacional de la vivienda para que pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan rentar a precios accesibles», resalta el documento.