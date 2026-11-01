La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes busca que se establezca un padrón estatal de los alojamientos temporales que operan mediante plataformas digitales como Airbnb, con el propósito de conocer cuántos establecimientos ofrecen este servicio, quiénes son sus propietarios, qué niveles de ocupación registran y si cumplen con sus obligaciones fiscales, informó su presidente, Francisco Javier Mendoza López.

El representante de la AMHMA informó que la propuesta de regulación ya se encuentra en el Congreso del Estado, donde esperan avances en los trabajos legislativos para establecer condiciones de operación más equilibradas entre los hoteles tradicionales y las viviendas que se rentan temporalmente mediante plataformas digitales.

Explicó que el diputado Salvador Alcalá da seguimiento a este asunto y recordó que la asociación ha sostenido anteriormente reuniones y trabajos de colaboración con el legislador para impulsar una regulación que permita establecer reglas más claras para quienes participan en el mercado del hospedaje.

Consideró necesario que las autoridades establezcan un registro que permita identificar las viviendas, departamentos y habitaciones que se comercializan mediante estas plataformas, así como conocer quiénes son sus propietarios y los responsables de prestar el servicio.

Sostuvo que uno de los aspectos que preocupa a los empresarios hoteleros es la diferencia de obligaciones entre los establecimientos formalmente constituidos y los alojamientos temporales que se comercializan mediante plataformas digitales, entre ellas el impuesto sobre hospedaje, que en Aguascalientes corresponde al 3%.

Por ello, consideró que la regulación debe contemplar mecanismos para garantizar que todos los participantes del mercado cumplan con las disposiciones fiscales correspondientes, particularmente con el gravamen aplicable a la actividad de hospedaje.