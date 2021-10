Iris Velázquez y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación no entregará más dinero a los estados si estos siguen derrochando en privilegios, advirtió ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«¿Quieren más dinero para seguir robando? En mi caso, yo no creo que se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad, porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de actos de corrupción», comentó.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario criticó que en algunas entidades prevalecen gastos excesivos, superfluos y citó un caso.

«Les voy a poner un ejemplo, no voy a mencionar a la persona porque no tiene caso. Pero vinieron a que alguien que va a ser Gobernador –que además tengo muy buena relación, es una gente buena– y me dice este es mi plan: mil 500 millones de pesos y necesito un apoyo adicional de la Federación de mil 500 millones.

«Bueno, vamos a ver. Este es mi plan de los mil 500 millones del dinero propio, o sea del Estado. Entonces, el gasto mayor de esos mil 500 millones, casi 800 millones, ¡en un C6! ¿Cómo? Habiendo muchísimas otras necesidades, lo engañaron. Hay proveedores que quieren vender las cámaras, que quieren hacer el negocio. Ese dinero ni siquiera queda en el estado, no les estoy hablando al tanteo. ¿Qué tienen que hacer?, priorizar», narró.

Además, pidió a los Gobernadores que manejen los recursos con austeridad y honradez, pues dijo que hay algunos gobiernos que heredaron deudas.

«Austeridad, primero, y luego ver cómo se reestructuran las deudas, que eso también les puede ayudar mucho. Hay gobiernos que tienen que estar pagando de las participaciones. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que actúen con honradez, con austeridad y que ahorren, y que puedan liberar fondos para el desarrollo».