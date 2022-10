Adrián Basilio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México buscará albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, anunciaron ayer de manera conjunta el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá.

El funcionario federal informó que el 30 de noviembre se dará a conocer al Comité Promotor de México y definir qué ciudad será la sede y destacó que no se requiere gran inversión porque el COI otorga un porcentaje para la celebración de los Juegos; además, añadió, se tendrá 15 años para preparar todo.

«En el COI toman nota y están complacidos del interés de México y el respaldo del Gobierno de México a esta iniciativa y por lo tanto pone a disposición el enlace con la Directora de los Juegos Olímpicos a Futuro. México va a participar y la meta es traer los Juegos en 2036 o 2040», anunció Ebrard.

Sin embargo, la postura se contrapone a lo dicho por Ana Guevara, directora de Conade, quien señaló que el País no cuenta con la infraestructura e inversión que se requiere.

«Hay dos escenarios al pedir la sede: Cuando se busca con factibilidad o por estar en la lista. No estoy en contra, pero económicamente se ha demostrado que no funciona. Bajo la circunstancia que está el País, aventurarnos a algo así es contradictorio. No soy de la idea de volver a endeudar al País. Son muchos millones de dólares para ser sede», mencionó.