Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La lista de 664 aspirantes a consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) contiene nombres de expertos electorales, consejeros, magistrados y académicos, pero también hay simpatizantes de la Cuarta Transformación, que por su cercanía al Gobierno y Morena podrían ser cuestionados por falta de imparcialidad.

El viernes en la noche se dio a conocer el listado que recibió el Comité Técnico de Evaluación de candidatos al INE, de quienes deberá revisar documentación y cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

Uno de los requisitos para ser consejera o consejero electoral es no haber sido candidato o candidata de partidos alguno en los últimos cuatro como tampoco haber sido dirigente en el mismo lapso.

Tampoco pueden ser consejeros electorales quienes en los cuatro años previos hayan sido secretarios de Estado, Fiscal General de la República, subsecretario u oficial mayor a nivel federal o estatal, mandatario en alguna entidad o secretario de Gobierno.

No obstante, aunque podrían no estar impedidos, hay aspirantes que tienen claros nexos con Morena y el Gobierno.

La consejera Carla Humphrey ha empezado a ser cuestionada no por buscar la presidencia del INE, sino por ser esposa del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, actual encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, estado gobernado por Morena.

Sin experiencia en temas electorales, la abogada Bertha Alcalde Luján es actualmente comisionada de Operación Sanitaria en Cofepris, antes fue delegada de programas sociales en Chihuahua y jefa de Oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es hija de Bertha Luján, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, y hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Por años, Jaime Castañeda ha sido asesor de Morena en el INE. Representantes del partido van y vienen, pero él ha permanecido como el experto del partido en el Instituto. Es uno de los redactores del llamado Plan B de la reforma electoral. Cuando hay elecciones, acude a los estados a apoyar jurídicamente a los candidatos morenistas.

Otro nombre que resalta en la lista es el de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano del diputado morenista Pablo Almícar Sandoval y de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Hasta el 31 de enero fue titular del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial.

La Oposición teme que Morena cuele a allegados en las cuatro quintetas de candidatos al INE, debido a que buscan hacer los nombramientos por insaculación y hay control del partido a través del Comité Técnico de Evaluación.

Cinco de los siete integrantes del grupo evaluador son afines a Morena, y las decisiones que se toman en el grupo requieren cuatro votos de mayoría para imponerse.