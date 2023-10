Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las protestas de trabajadores del Poder Judicial por el recorte de fideicomisos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si quieren ganar más se vayan a despachos de abogados.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que el servicio público no es para hacerse rico o vivir con privilegios sino para servir a los demás.

El Mandatario federal afirmó que es el colmo que los manifestantes se sientan los ofendidos.

«Además una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos ingresos, ¿ustedes creen que tienen vocación de servicio? No, lo que le interesa es el dinero, ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta», indicó AMLO.

«Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos o vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás, si quieren ganar ese dinero ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no para vivir del presupuesto además defendiendo a los potentados, es el colmo, y se sienten los ofendidos».

López Obrador criticó y dijo que es una vergüenza que un empleado del Poder Judicial gane 16 mil pesos y un Ministro 700 mil.

«Y ya de una vez ayúdenme a hacer la cuenta, de 16 mil a 700 mil, ¿cuántas veces más? Cuarenta y tres veces más, ¿qué es eso, eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza», tronó.

Agregó que es pecado social el defender los altos salarios y los privilegios.

«Es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social», expresó.

El Jefe del Ejecutivo acusó a los juzgadores de ser pseudoimpartidores de justicia.

«Esto no es nuevo, llevamos planteando esto hace 20 años, venimos luchando por la austeridad, que es un asunto de principios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿dónde está la sensibilidad de estos pseudoimpartidores de justicia?», se quejó.

«Tienen endurecido el corazón, nada más piensan en ellos, y ahí van a manifestarse para defender privilegios».