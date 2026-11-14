Diputados presentaron una iniciativa para crear el Consejo de Asuntos Taurinos de Aguascalientes como un organismo público descentralizado, con facultades para promover, proteger y preservar la tauromaquia, administrar recursos públicos, patrocinar corridas de toros y otros festejos, apoyar a las escuelas taurinas y desarrollar programas de difusión cultural.

La iniciativa busca dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 25 de abril de 2025, mediante la cual la charrería y la tauromaquia, en su usanza tradicional, fueron reconocidas como parte del patrimonio cultural inmaterial de Aguascalientes y de la Feria Nacional de San Marcos.

Entre las atribuciones propuestas se encuentra la posibilidad de destinar recursos al patrocinio de corridas de toros, novilladas, festivales y encuentros de escuelas taurinas, siempre que los organizadores estén inscritos en el padrón correspondiente y cumplan con los requisitos establecidos.

El Consejo también podría contratar espacios publicitarios en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, además de producir o adquirir documentales, programas y transmisiones relacionados con la actividad taurina.

El organismo tendría funciones de asesoría técnica para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para los ayuntamientos. Además, podría emitir opiniones sobre iniciativas legales, reglamentos y programas públicos vinculados con los espectáculos taurinos.

La propuesta fue presentada por los diputados María Guadalupe Mendoza Medrano, Arisadai Montiel Castorena, Heriberto Gallegos Serna, Luis Salvador Alcalá Durán, Jedsabel Sánchez Montes, Laura Patricia Ponce Luna y Lucía de León Ursúa.

La iniciativa contempla expedir la Ley Orgánica del Consejo de Asuntos Taurinos y reformar los artículos 11, 13 y 14 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado.