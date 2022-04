Lo que parecía un cierre de temporada regular durísimo de pronto se ha convertido en un lindo reto para los Rayos de Necaxa, que apenas el pasado martes demostraron que pueden competirle a cualquier equipo de la liga venciendo a Tigres, que llegaba como líder del torneo. Hoy, a las 19:00 horas, los dirigidos por el ‘Jimmy’ Lozano tienen otra dura prueba que sortear cuando visiten al Puebla de Larcamón, que es uno de los animadores que tiene este torneo.

El asunto más interesante que tiene Necaxa por resolver en este encuentro es que, de sacar los tres puntos, podrían, con una serie de combinaciones, asegurar su boleto al menos a la reclasificación, a falta de una jornada, algo que le quitaría mucha presión al equipo, que constantemente ha ido peleando por meterse entre los doce u ocho primeros. Con tan poco tiempo de recuperación, será interesante ver si Lozano decide mandar al mismo once inicial que ha usado en los últimos partidos o resuelve darle rotación a la alineación con la intención de tener una más fresca.

Otro punto importante es el de Rodrigo Aguirre, quien, con nueve goles en el torneo, se ha metido ya en la pelea por el campeonato de goleo, algo que no pasaba desde que era rayo Mauro Quiroga. Si el uruguayo mantiene su buen momento, puede dar la sorpresa y coronarse como máximo romperredes, estando a la altura de jugadores como Berterame y Gignac. Puebla no será un rival sencillo, ya que llega como el tercer lugar general gracias a sus 26 puntos y su estilo de juego, que es bastante emocionante para la grada, que disfruta de un estilo ofensivo.

Si Necaxa sale a proponer, será un partido muy entretenido con muchas llegadas, algo que puede convertirse en duelo de goles. Será una prueba vital para estos Rayos que han ido creciendo en las últimas jornadas y que están cerca de palomear su primer objetivo de la temporada, que es el clasificar al repechaje. La única mala noticia es que Puebla ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros ante Necaxa, además de dos victorias al hilo en su estadio, estos números tendrán que romperse si los Rayos quieren llegar con menos presión a la última jornada y buscar un mejor lugar para incluso recibir la repesca en el Victoria.

