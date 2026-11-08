Aguascalientes debe mantener un crecimiento urbano compacto, aprovechar las zonas que ya cuentan con infraestructura y fortalecer las alternativas de movilidad para evitar traslados cada vez más largos, planteó David Alfonso Muñoz Ríos, presidente del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, con motivo del Día Mundial del Urbanismo, que se conmemora este 8 de noviembre.

Señaló que las decisiones actuales sobre desarrollo urbano tendrán consecuencias a largo plazo en la calidad de vida de la población, particularmente en el acceso a vivienda, servicios básicos, espacios públicos y centros de trabajo.

Consideró necesario que los nuevos desarrollos habitacionales se planeen de manera integral, garantizando desde su autorización la disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, infraestructura y opciones de movilidad, mediante una mayor coordinación entre autoridades, desarrolladores e instituciones académicas.

Advirtió que Aguascalientes todavía está a tiempo de evitar mayores problemas de congestionamiento y desplazamientos. Para ello, propuso impulsar la densificación de los espacios disponibles entre colonias y asentamientos existentes, en lugar de continuar extendiendo la mancha urbana.

Asimismo, planteó desarrollar una ciudad intermedia alterna en el interior del estado para distribuir las actividades económicas e industriales que actualmente se concentran en la capital.

Aunque reconoció avances en las estrategias de movilidad y en la incorporación de unidades al transporte público, señaló que todavía es necesario mejorar la conexión entre las zonas habitacionales, los centros laborales, las escuelas y los servicios.

También consideró prioritario destinar mayores recursos a banquetas, ciclovías y cruces seguros, además de las inversiones en pasos a desnivel y obras para el tránsito vehicular.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento de la ciudad debe incorporar alternativas de movilidad para peatones y ciclistas, así como garantizar que los nuevos fraccionamientos cuenten con servicios y respeten las condiciones ambientales del territorio.