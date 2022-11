Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno y su partido, Morena, anunciaron la desaparición de los plurinominales. Pero la iniciativa electoral oficial promueve la elección de diputados y senadores por lista votadas en cada estado del País en un formato parecido al que actualmente se utiliza para elegir a los pluris.

En el caso de la Cámara de Diputados se pasaría de 500 a 300 curules y en el Senado de 128 a 96 escaños, a través de listas definidas por las cúpulas de los partidos.

De este modo, no ganarían los candidatos más preparados o con más simpatías, sino el grupo de candidatos a quienes las dirigencias de los partidos coloquen en los primeros lugares, pues los ciudadanos no votarán por una persona, sino por el partido.

«La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año», dice la iniciativa gubernamental.

Sin embargo, la configuración de esas listas quedarán en manos de las dirigencias partidistas donde serían incluidos los propios líderes, amigos o familiares.

La iniciativa oficial considera que la determinación del número de curules a elegir para la Cámara de Diputados se hará sobre la base del número de habitantes de cada Estado mientras que para el Senado corresponderán tres senadores por entidad.

En ambos casos se votará por una lista de candidatos.

El lunes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su idea de eliminar a los plurinominales, para dejar fuera de la elección a los «recomendados», aunque la iniciativa que envió al Congreso establece un sistema de votación similar al que se utiliza para elegirá plurinominales.

«¿Quién no está de acuerdo que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales, que son siempre los dirigentes o achichincles de los dirigentes, y que no tienen ninguna recomendación, ni los conoce la gente, pero como tienen influencias se cuelan?», preguntó López Obrador.

De acuerdo con un análisis de la consultora Integralia, la iniciativa pretende un sistema de plurinominales con base en listas estatales.

«La propuesta elimina a los legisladores de mayoría relativa y los sustituye con puros de representación proporcional con base en listas estatales», señaló.

El consejero electoral Jaime Rivera alertó que este esquema garantiza a Morena llevarse la mayoría de legisladores.

«Provocará una enorme sobrerrepresentación al partido mayoritario que hoy tiene ya sobrerrepresentación», advirtió el consejero Rivera.