Quieren Centellitas recuperar el rumbo

La temporada en la categoría Sub 18 ha sido simplemente brillante para las Centellas de Necaxa, que han visto como su trabajo en fuerzas básicas rinde frutos rápidamente con un equipo que pelea cada fin de semana por sacar tres puntos. Lamentablemente para su causa, la jornada pasada fue uno de esos tropiezos que llegan a tiempo en un torneo.

Las Centellitas llegaban como favoritas al visitar a Querétaro, pero las Gallas dieron la sorpresa venciendo a Necaxa y dejando sin puntos al cuadro de Óscar García que tuvo que regresar a Aguascalientes sin haber sumado. Esta derrota no costó tanto en la clasificación general, ya que el equipo se mantiene en el tercer lugar del grupo uno y quinto general con 20 puntos, pero sí costó en alejarse de los líderes América y Pachuca que se despegaron a siete puntos de las albirrojas.

Esta tarde, en punto de las 15:45 horas, las Centellitas tienen la oportunidad de volver a la senda del triunfo cuando reciban al Toluca en las instalaciones de Casa Club Necaxa. Las mexiquenses no son un equipo sencillo y vienen apretando fuerte con 18 puntos en la pelea por ese grupo uno que está apretado en los primeros cinco lugares.

Debido a la competencia que hay por quedar entre los primeros cuatro lugares del grupo para clasificar a la liguilla y lo avanzado que está ya el torneo, es imperante que las Centellas consigan un buen resultado esta tarde en casa ante su gente, lo que tendrán que hacerlo sin una de sus delanteras más importantes como es Fátima Bernal que sufrió una lesión en la nariz y fue operada en pasados días. Necaxa deberá solventar esta ausencia y confiar en el buen momento grupal de sus jugadoras para volver a la victoria y seguir peleando por los primeros puestos del certamen.