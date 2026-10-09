Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y sus aliados en el Congreso del Estado presentaron una propuesta para elevar el derecho a las estancias infantiles a rango constitucional en la entidad. La iniciativa contempla fijar una asignación presupuestaria anual que garantice la operación permanente de estos espacios de cuidado, aprendizaje y desarrollo infantil.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada Laura Ponce Luna señaló que en la entidad operan actualmente 66 estancias infantiles impulsadas por el gobierno estatal encabezado por Tere Jiménez, luego de que el Gobierno Federal eliminara el programa federal en 2019.

La legisladora indicó que la medida busca ofrecer apoyo a madres y padres de familia que trabajan, estudian o buscan empleo, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad entre quienes carecen de esquemas de seguridad social.

El planteamiento legislativo comprende un paquete de reformas que abarca la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil estatal.

Por su parte, el diputado Humberto Montero, a nombre de las bancadas del PAN, PRI y PRD, detalló las modificaciones a las leyes secundarias. Estas adecuaciones buscan integrar formalmente los centros de atención a la política de desarrollo social de la entidad.

Asimismo, la propuesta legal establece lineamientos de equipamiento, seguridad, accesibilidad, supervisión y capacitación del personal, condicionados a esquemas de evaluación, transparencia y comprobación de resultados para asegurar el mantenimiento de la infraestructura.