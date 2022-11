Vecinos del fraccionamiento Ojocaliente I se pronunciaron en contra de que el Municipio de Aguascalientes perfore un pozo en la calle El Refugio, pues aseguran que con dicha acción sus casas corren riesgo de dañarse.

La mañana del martes, un grupo de vecinos de la calle El Refugio convocaron a rueda de prensa para dar a conocer que CCAPAMA tiene la intención de perforar a 450 metros, con la finalidad de crear un nuevo pozo dentro de un predio en el que desde hace 11 años la infraestructura que estaba instalada dejó de funcionar, puesto que se secó el pozo con el que se contaba.

Por lo anterior, el señor Jesús García Dávila explicó que la implementación de una nueva estructura hidráulica dentro de una zona habitada puede generar daños por vibración en las viviendas aledañas.

Añadió que, más allá de los daños que se puedan generar, el uso de maquinaria ocasionará ruido extremo que molestará a quienes habitan la zona. El afectado comentó que existen dudas sobre la factibilidad del proyecto, puesto que carece de espacio para su ejecución y ocupa parte de la banqueta, lo que impide el libre tránsito.

Según los moradores, son cerca de 200 familias las que podrán verse afectadas en caso de que el Municipio continúe con su empeño de construir un pozo. Dijeron desconocer a qué fraccionamientos se surtirá agua con su creación, ya que a ellos no les beneficia.

Al lugar, arribó el Procurador de la Defensa del Usuario de CCAPAMA, José Juan Aguiñaga, quien explicó a los vecinos que aún no se ha definido si se construirá un nuevo pozo en el predio o no.

Lo que dejó en claro es que el área designada es de donación, por lo que el Municipio tiene todas las facultades para utilizarla según convenga.

Finalmente, mencionó que, en caso de iniciar la construcción del pozo, las casas no tendrán ningún tipo de afectación.