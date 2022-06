La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios solicitará cambios en cuanto a la asignación de créditos hipotecarios en el ISSSSPEA y una mayor vinculación entre el Catastro y el Registro Público de la Propiedad ante la SEGUOT para la agilización de trámites, destacó su presidente Mario Álvarez Michaus.

El representante de la AMPI Aguascalientes comentó que buscarán tener un acercamiento con la candidata ganadora a gobernadora, Tere Jiménez Esquivel para plantearle la necesidad de que se cambien los procesos dentro del ISSSSPEA para la asignación de créditos para la compra de vivienda, dado que los trámites son largos parecidos a los del FOVISSSTE que se llevan de 2 a 3 meses, contrario a los bancos donde se pueden desatorar en un máximo de 15 a 20 días hasta la firma de la casa.

Por lo anterior, dijo que es necesario identificar cuál es la parte que entretiene la asignación de los créditos en el ISSSSPEA y con esto permitir a la mayor cantidad de burócratas que puedan acceder a una casa con esta vía de financiamiento, dado que para los asesores inmobiliarios como intermediarios de la compra-venta se convierte en un mercado que muchos no han querido abordar, por lo tardado que resulta ser. “Una persona que quiere vender no busca atorarse 2 o 3 meses con una operación que siempre existe el riesgo de que se caiga, aun con banco o con el Infonavit, pero al menos los plazos son menores, entonces con el ISSSSPEA es un asunto en el que seguramente habrá de ponerse en la mira en cuanto a agilización de otorgamiento de financiamiento”.

Asimismo, dijo que otro tema que se está valorando es la fusión del Catastro con el Registro Público de la Propiedad, porque a pesar de haberlos unido en una sola Secretaría que es la SEGUOT, no les ha generado la suficiente vinculación ya que mientras Catastro utiliza claves catastrales, el Registro Público utiliza datos reales y luego no se tiene cómo unir la información y cruzarla con otra, “entonces creo que son temas importantes que seguramente habrá de valorar la próxima gobernadora y que habremos de impulsar estos temas desde las Consultas Ciudadanas que hagan para la conformación de sus planes de gobierno”.

