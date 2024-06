Staff

Agencia Reforma

La Princesa Kate Middleton fue invitada al campeonato de tenis Wimbledon, en medio de su tratamiento de cáncer, por la presidenta del All England Club, Debbie Jevans, quien le ofreció a la esposa de Guillermo todas las facilidades y flexibilidad que necesite para estar en el evento deportivo.

Debbie Jevans dijo tener la esperanza de que la Princesa de Gales presente y entregue los trofeos como solía hacerse antes de que trascendiera su diagnóstico de cáncer.

«Tenemos la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos nada. Todo lo que hemos dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible», dijo, según Daily Mail.

De momento se desconoce la persona que podría suplir a Kate en el evento, pero Jevans reiteró la flexibilidad para que la integrante de la realeza pueda estar presente en esta edición.

Kate había acostumbrado a asistir a Wimbledon debido a sus habilidades en el tenis, por lo que la prensa británica mantiene abierta la posibilidad de que la Princesa de Gales llegue al campeonato, más aún tras su participación en el desfile Trooping the Colour.