CDMX.- Mariana Echeverría disfruta tanto de ser mamá, que tal vez en 2022 podría tener otro bebé.

La actual madrina del equipo “Los Chiquilocos” del reality show Los Chiquillos de Hoy, ya piensa en darle un hermano a Lucca, fruto de su relación con el futbolista Óscar Jiménez.

“No estaba tan convencida, porque la maternidad es complicada, pero a mi esposo no le quito de la mente darle un hermanito a Lucca y sí nos vamos a animar a tener otro bebé, pero hasta el año que entra y ahorita a Lucca queremos dedicarle mucho tiempo”, dijo.

La comediante ya le vio dotes de deportista a su pequeñito de menos de un año, por lo que parece que seguirá los pasos de su padre.

“Mi hijo nació con el balón, porque le pega, no sé si ya lo traen o desarrollamos esas actividades.

“Pero va directo a futbolista, pero eso prefiero a que sea actor, porque nuestra carrera tiene muchos sube y bajas, a veces tienes chamba y a veces no, yo lo voy a apoyar y yo soy mamá dispuesta a apoyarlo”, agregó. (Elizabeth García Montiel/Agencia Reforma)