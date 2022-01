Félix Zapata Guerrero Agencia Reforma

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que ganaron bien a Jamaica pero siguen con el pendiente de no tener que sufrir cuando dominan a sus rivales, como ocurrió al vencer 2-1 a Jamaica, por las Eliminatorias Mundialistas.

«Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad, tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos, como podría haber sido antes», explicó el «Tata» en videoconferencia.

«Esa es la búsqueda, nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa, lamentablemente no lo podemos hacer, nos queda claro que los rivales, como Jamaica, dos pelotas aéreas nos empatan en el primer partido, pasan a ganar en el partido de hoy; eso es una materia pendiente, que los partidos que controlamos no los tengamos que sufrir y revertir el resultado».

Martino está consciente de lo que el Tri se jugará en los próximos dos partidos, en casa ante Costa Rica y Panamá, el domingo y el miércoles respectivamente.

«A nivel colectivo hicimos muy buen partido, lo controlamos con 11-11 durante 40 minutos, los últimos 5, antes del gol de ellos, después del gol; sí carecimos de precisión para poder convertir alguno de los desbordes que hicimos por derecha como por izquierda», apuntó.

«No hay ninguno de los futbolistas de la delegación que no estemos al tanto de lo que nos jugamos en los próximos dos partidos, que seguramente puede ser la clasificación a la Copa del Mundo o complicarnos la clasificación».

El timonel del Tri no supo dar un diagnóstico de la lesión del lateral Jorge Sánchez, quien salió lastimado apenas en el minuto 6.

«No tengo precisión de la lesión de Jorge, si le quedó trabada la rodilla en el campo, en los primeros minutos, no tengo precisión de la gravedad de su lesión», agregó.

«En el caso de Andrés también coincido en el hecho de que era una jugada, no fue desleal, traba la pelota y luego le pega a Andrés, le pudo causar una lesión, cosa que no sucedió, fue cambiado por cuestiones de la necesidad del partido, a partir de que empezamos a perder el partido».

