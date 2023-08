Quiere Tarantino a Willis para filme final

CDMX.- Aunque la familia de Bruce Willis dio a conocer que el actor se ha retirado de la actuación tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, Quentin Tarantino lo quiere de regreso a la pantalla para su próxima película, The Movie Critic.

De acuerdo con NME, el director de Había Una Vez en… Hollywood desea contar con la estrella de El Protegido, al menos con una breve participación.

Tarantino dirigió al actor en Tiempos Violentos, por lo que busca honrarlo con este nuevo papel.

Una fuente cercana al cineasta reveló que Tarantino no se ha acercado a la familia para proponérselo, pero que si ésta se niega respetará la decisión.

«Aceptará por completo sus deseos si dicen que está demasiado enfermo. Si ese es el caso, su objetivo es tratar de incluir un breve clip de una de las muchas películas anteriores de Bruce en la película», declaró el informante.

Tarantino ha dicho que quiere que The Movie Critic sea su última cinta como director.

Tras abandonar la carrera de cineasta, aspira a dedicarse a la escritura de novelas y ensayos. (Staff/Agencia Reforma)