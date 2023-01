CDMX.- A Roberto Palazuelos nada lo detiene en su deseo de hacer carrera política y por eso, buscará la candidatura a senador por Quintana Roo por parte de Movimiento Ciudadano.

El actor se vio envuelto en un escándalo en febrero de 2022 por declaraciones sobre un presunto asesinato en defensa propia, lo cual hizo que el partido le retirara el apoyo como candidato a gobernador en las elecciones de ese año.

«Eso no me afectó en nada, me bajaron por intereses más altos. No tengo antecedentes penales, fue una guerra sucia. Está más que aclarado y fue un ‘matamos’ en defensa propia. Yo no maté a nadie, fue un agente de seguridad que repelió agresión y se acreditó defensa.

«El tema, hoy, es que como soy necio, y estoy preparado y quiero servirle a mi gente, voy a buscar el senado por mi partido, y me estoy preparando para eso», dijo Palazuelos en entrevista desde Buenos Aires.

Titulado ya con licenciatura en Leyes, el actor de 55 años dijo que buscará un cargo público porque desea servir a la comunidad de Quintana Roo, en donde acredita residencia desde hace más de dos décadas.

«He estado preparándome cada día más. Es un reto que tengo porque me gustaría fortalecer al estado en materia turística, servir en el área de seguridad, de protección a los niños. Siempre estaré preparándome para ello», afirmó.

El «Diamante Negro» aseguró que tiene los conocimientos y la preparación para despuntar como funcionario público.

«Aspiro a ser senador porque estoy convencido de que tener un puesto de elección popular tiene que ver con el cariño y el respeto de la gente, ser congruente con lo que hablas y con lo que dices». (Juan Carlos García/Agencia Reforma)