CDMX. – Durante los dos años que han transcurrido desde que Sasha Sokol denunció en público a Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad y formaba parte de Timbiriche, la cantante considera que el proceso ha registrado varios avances, entre ellos, que ya no se paraliza por el proceder del productor de televisión.

Ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete de «Rueda Mi Mente» volvió a postear en sus redes sociales tres puntos con los que espera seguir contribuyendo a que su experiencia sirva para que otras mujeres pongan un alto al acoso y abuso.

«He padecido su forma de actuar desde los 14 (años), la diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé», escribió Sokol.

«¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes».

Debido a la naturaleza del caso y a los miles más que hay como ese, el pasado 18 de octubre se publicó un decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales, es decir, que los perpetradores serán condenados sin importar el tiempo que haya pasado desde la comisión de su delito.

ASÍ LO DIJO

«He padecido su forma de actuar desde los 14 (años), la diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé». Sasha Sokol, cantante