Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- El contrato de NBA con México concluyó, pero la Liga espera regresar pronto a botar el balón para los aficionados tricolores.

CANCHA había publicado en febrero de 2020 que todavía quedaba un año de contrato con la promotora Zignia Live, y que se planeaba la extensión por tres o cinco años.

Llegó la pandemia y no se pudo firmar esa extensión, incluso, el COVID-19 hizo que la Liga no agendara partidos para la campaña 2020-21 y la que comenzará, 2021-22, por lo que México aspira a tener de nuevo encuentros para la temporada 2022-23 -esperando que se firme un nuevo acuerdo-.

Ese año de contrato restante no se movió, por lo que se deberá firmar un nuevo acuerdo, y Raúl Zárraga, director de NBA México, confirmó que ya están en pláticas.

“Cuando se hacen los juegos hay contrato, y actualmente no hay ningún contrato existente con Zignia, y estamos trabajando precisamente también con ellos, ellos igual que todos los años siguen comprometidos, entusiasmados e interesados igual que nosotros en regresar con sus juegos en la Ciudad de México, ellos están interesados de hacerlo en Monterrey, actualmente estamos abiertos. Llevamos buena relación y claramente encontraremos la fórmula de años anteriores”, expresó.

La NBA celebrará 75 años de historia, y en México festejará del 23 de septiembre al 3 de octubre con el NBA Week Mexico City 2021, que tendrá una serie de eventos, de arte, tecnología y juegos.