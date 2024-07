CDMX. -Meghan Markle estaría arrepentida por su mala relación con Kate Middleton luego de que la Princesa de Gales hiciera público su diagnóstico de cáncer y está tratando de hacer las paces con ella, según informes.

«Meghan quiere hacer las paces con Kate. No quiere que haya rencor entre ellas. Nunca quiso hacerle daño a Kate, aunque debe darse cuenta de que podría haber hecho las cosas de otra manera», comentó una fuente cercana a In Touch Weekly.

«Ella realmente se siente herida y le gustaría tener algún tipo de reunión para discutir las cosas, pero eso no es algo que la otra parte esté dispuesta a considerar en este momento», agregó la fuente.

La Duquesa de Sussex afirmó que Middleton la hizo llorar por los vestidos de las niñas para su boda en 2018, mientras que Kate se habría molestado porque la primera la llamó «cerebro de bebé» debido a las hormonas por su embarazo del Príncipe Luis, según relató Enrique en su libro de memorias «Spare».

«Meghan ha hecho todo lo posible para mostrar preocupación por Kate en este momento difícil. La devota del yoga, que se enorgullece de su estilo de vida limpio y saludable, ha estado compartiendo consejos sobre bienestar y dieta. La respuesta de Kate ha sido educada en el mejor de los casos. No ha alentado ni aceptado con brazos abiertos a Meghan», explicó el informante.

La respuesta de la Princesa fue traducida como un claro respaldo para el heredero al trono lo cual pudo ser parte de un plan para llegar a la monarquía reducida, de acuerdo con The New York Post.

«Kate respalda a Guillermo al 100 por ciento y lo apoya en todo lo que hace. El trato frío que recibieron los Sussex por parte de los miembros de la Familia Real fue algo que no habían previsto. Fueron relegados a un segundo plano y básicamente rechazados».