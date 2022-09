Luego de la caída en Torreón los Rayos de Necaxa tienen poco tiempo de recuperación pues este sábado recibirán al líder de la competencia América. Previo a este duro rival, Luis Ángel Malagón compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre la recta final del torneo y este próximo rival.

“Creo que el equipo refleja muy buenos momentos, pero a veces el balón no quiere entrar. Hay que seguir trabajando, sabemos lo que quiere el profe Jaime y se viene un gran rival, pero sabemos que podemos ser el malo y quitarles esa racha, lo importante es calificar y luego ver qué pasa” arrancó comentando el arquero de los Rayos. “Obviamente siempre aspiras a estar más arriba, siempre hacemos todo para ganar, pero pasan cosas que nos cuestan. Nos quedan cuatro partidos, queremos sumar puntos y calificar primero y pensar en una liguilla directa”.

“Ese partido tuvo 95 minutos, siempre hay posibilidad. Es importante no decaer, al final del día es futbol. El partido pasado ante León nos fuimos arriba y nadie esperaba eso. Al final así pasa, cada partido es diferente, pero siempre hay confianza en todos, esa unión de equipo es importante para los objetivos del torneo” aseguró sobre la actitud de no rendirse del equipo ante ningún rival.

Sobre el siguiente adversario, Malagón sabe del nivel de las Águilas, pero sabe que con trabajo en equipo pueden contrarrestar las individualidades de los capitalinos. “Siempre jugar contra América es motivante, queremos ganar. Ganando este partido tenemos clara la aspiración de estar en repechaje. Hay que estar defensivamente bien armados, pero creo que tenemos un juego en conjunto que somos muy buenos, no sé si alguien nos supera en eso” aseguró.

“Hasta antes de esta lista ni siquiera me pasaba por la mente. Son circunstancias que uno hace lo mejor para mejorar y estar en las listas, ahora que me tocó estar. Mi ilusión es llegar, sabemos que hay dos seguros que irán, sabemos quiénes son, yo me tiraré de cabeza para poder estar. Si no se viene después un proceso del 2026” comentó sobre sus posibilidades de ir a Qatar 2022.

Al ser cuestionado sobre la táctica para el sábado, entre risas Malagón reveló que no es tan fan de ese tema y prefirió dejarlo en manos de Jaime Lozano. “El jefe allá está, creo que como venimos jugando está bien. Contra Tigres nos plantamos bien, al final el partido te da para cambiar o no, el fútbol te dará oportunidad, el profe elegirá lo que pondrá en el campo” apuntó.

“Esperar un Necaxa que tiene hambre. Existe rivalidad con América, creo que vengan a tu casa y se quieran llevar el pan es complicado, lo que más deseamos es ganar para meternos a zona de repechaje” finalizó sobre el estilo que mostrarán los Rayos este sábado.