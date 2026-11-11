CDMX.- La defensa de Luis de Llano acusó al equipo legal de Sasha Sokol de intentar utilizar las disculpas públicas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar al productor a realizar declaraciones que podrían incriminarlo en un proceso penal.

Según un documento presentado ante el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, los abogados de De Llano consideran que la cantante busca trasladar el conflicto judicial al ámbito penal.

La controversia surgió después de que Sokol rechazara las disculpas difundidas por el productor, al considerar que no reconocen que ella tenía 14 años cuando comenzó su relación, ni la posición de poder que él ejercía.

La cantante también anunció que contará con representación jurídica especializada en materia penal, además del proceso civil que mantiene desde hace casi cinco años.

Por su parte, De Llano sostiene que aceptar el texto propuesto por la defensa de Sokol vulneraría su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Sus abogados aseguran que ya cumplió cuatro de las seis disposiciones judiciales, entre ellas publicar una disculpa, retirar una entrevista y abstenerse de hablar sobre la cantante.

Permanecen pendientes un curso sobre perspectiva de género y la determinación de una indemnización económica.

Sokol ha manifestado que destinará los recursos que reciba a organizaciones dedicadas a combatir el abuso sexual infantil, mientras continúa la controversia sobre el cumplimiento de la sentencia.