Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los memes y las parodias en redes sociales buscan ser frenadas por la 4T.

La bancada de Morena en el Senado alista una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que pretende castigar con prisión de 3 a 7 años a quien realice parodias utilizando la identidad gráfica del Gobierno.

El jefe de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, alertó que la propuesta comenzó a circular la noche del lunes y que las comisiones dictaminadoras fueron citadas para hoy.

De acuerdo con el legislador, aunque el oficialismo argumenta que la medida busca cumplir con compromisos del T-MEC, en realidad contiene una trampa. «Hay una bola rápida, una trampa, hay gato encerrado», afirmó.

La controversia se centra en la adición del Artículo 403 Bis, el cual establece penas de 3 a 7 años de cárcel y multas a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño.

En paralelo, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara baja dictaminará también hoy una reforma que sanciona con hasta 4.6 millones de pesos a los proveedores de servicio de internet que omitan retirar contenidos modificados o alterados sin autorización, como memes o imágenes con inteligencia artificial.

El presidente de la Comisión, el panista Miguel Ángel Salim, informó que están buscando hacer modificaciones al dictamen para evitar confusiones, al rechazar que la modificación abra la puerta para sancionar memes. La reforma plantea sanciones que van de 117 mil 310 pesos a más de 4 millones 692 mil pesos.