CDMX.- El productor Juan Osorio aseguró que buscará hablar personalmente con cada uno de los miembros de la familia del fallecido Vicente Fernández para poder arreglar, de forma pacífica, toda la polémica que levantó su serie biográfica El Último Rey: El Hijo del Pueblo.

«Me he esperado a terminar la (segunda) temporada, pero yo los voy a buscar cuando termine. Le voy a tocar la puerta a Gerardo, a Vicente Jr., obviamente a Alejandro, y, principalmente, a la reina Cuquita.

«Voy a decirles: ‘Aquí estoy, yo soy el que hizo esto, pero lo produje con todo el cariño y el respeto’. Lo quise hacer porque Vicente Fernández es alguien que merece ese homenaje y toda esa admiración, y qué honor que me haya tocado a mí hacerlo», señaló Osorio en entrevista.

Osorio, quien se basó en la biografía que la periodista Olga Wornat publicó sobre el ídolo, plasmó en pantalla pasajes oscuros y escandalosos de ‘El Charro de Huentitán’, pero aseguró que todo fue tratado con el debido respeto, sobre todo pensando en María del Refugio Abarca «Cuquita».

«Cómo olvidar que la pobre tuvo tres embarazos muy difíciles y que, cuando dio a luz a Alejandro, lo que más deseaba es que estuviera su marido y no estuvo, por lo que quieras, pero pasó. Ella es un ejemplo de mujer que realmente mostró lo que era el carácter y el no flaquear. Para mí, el ídolo es Vicente, pero la reina es Cuquita», compartió el productor de 64 años.

La segunda temporada de El Último Rey se estrenará este lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas. (Fernanda Palacios/Agencia Reforma)

