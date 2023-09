Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum pidió ayer asegurar carro completo en el Congreso de la Unión en las elecciones de 2024, para dar continuidad a la Cuarta Transformación.

De gira por Sonora, donde recibió el apoyo a su aspiración presidencial de diputados locales de Morena y del PES, así como empresarios, campesinos y artesanos, hizo un llamado a las y los mexicanos «de buena voluntad» a lograr que su partido triunfe en las elecciones del próximo año.

Sheinbaum advirtió que el exhorto no es sólo para ganar la Presidencia de la República, sino también para alcanzar la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

«Cuando hacemos este llamado amplio a mexicanos y mexicanas de buena voluntad, lo que estamos haciendo es convocando a que en 2024 triunfe, sea una victoria de nuevo del pueblo de México, que siga avanzando la Cuarta Transformación».

«Y esta convocatoria no solamente es para la Presidencia de la República, estamos hablando de la mayoría en el Senado de la República, de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de las presidencias municipales, de los Congresos locales», mencionó.

La ex Jefa de Gobierno presumió que lo que ella representa es el proyecto de la fuerza de la razón y el que garantiza el beneficio de la nación, mientras que el otro, el de la Oposición, dijo, es cada vez más pequeño, porque lo único que ofrece es regresar al pasado.

«Nosotros lo que decimos, el llamado que hacemos, es a decir: la esperanza nos une, esta esperanza que da futuro a la nación, esta esperanza que brinda la oportunidad de que cada mexicano y mexicana tenga una vida digna, la esperanza de que México es todavía más el país que brille en el concierto de las naciones», expresó.

Ante sus simpatizantes, recordó que el actual Gobierno erradicó la corrupción y demostró que, cuando se piensa y se actúa por los que menos tienen, es cuando hay prosperidad compartida.

Es es la esencia de Morena, la cual se comprometió a no defraudar.

Defiende encuestas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió el proceso interno del que Sheinbaum resultó electa Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación y eventual candidata presidencial.

Sostuvo que la contundencia de los resultados de las encuestas levantadas por Morena y las espejo, muestran que se protegió la integridad de la voluntad de la gente.

Sin mencionar a Marcelo Ebrard, quien se inconformó con el resultado del proceso interno, el líder morenista llamó a los militantes y simpatizantes de su partido a disciplinarse.

Reiteró que la unidad no es a fuerza ni es una estrategia electoral, sino una profunda convicción.

«Tenemos que ser disciplinados, ningún interés personal puede estar por encima de nuestro proyecto», afirmó.