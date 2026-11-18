CDMX. -Brad Pitt expresó su interés en interpretar al próximo villano de James Bond y enfrentarse a Robert Pattinson en la nueva película de 007.

El actor Brad Pitt levantó la mano para convertirse en el próximo enemigo de James Bond, luego de conocer que Robert Pattinson dará vida al agente 007 en la nueva entrega de la franquicia, que estará dirigida por Denis Villeneuve.

El ganador del Óscar aprovechó la alfombra roja de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, celebrada el lunes por la noche, para expresar su entusiasmo por la elección de Pattinson, una noticia que hasta ese momento desconocía y que recibió entre elogios hacia su colega.

«¿En serio? ¡Me encanta esta idea! Me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus decisiones, creo que es un verdadero crack. ¡Genial, buena elección!», comentó a Extra TV.

Sin embargo, Pitt no se limitó a celebrar la incorporación del protagonista de The Batman, pues al preguntarle si le gustaría enfrentarse a él como villano, aprovechó para lanzar una invitación a los responsables de la producción.

«¡Robert! ¡Denis!», exclamó mientras guiñaba a la cámara. «Sabes, me gustaría hacerlo. Estaría dispuesto. Quiero decir, mi amigo Javier (Bardem) lo hizo tan bien. Es un papel difícil, pero lo aceptaría», señaló.

Lejos de tratarse de un comentario aislado, Pitt volvió a insistir en su interés durante otro encuentro con la prensa, cuando Complex le planteó la misma posibilidad y respondió sin rodeos.

«¡Apúntenme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve se encargue del teléfono plegable, vamos!», expresó entre risas.