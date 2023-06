Quiere bajarle al trabajo Ana Bertha Espín

MONTERREY, N.L.- A sus 64 años de edad y poco más de cuatro décadas de actriz, Ana Bertha Espín ya tiene ganas de darse un descanso y disfrutar su vida en familia, a sus nietos y viajar.

Sin embargo, a veces sus planes no se le cumplen porque apenas termina de grabar una telenovela, como Eternamente Amándonos, y liga un nuevo proyecto, además de que está por grabar las temporadas 15 y 16 de la serie Vecinos.

«Soy una gente con mucha suerte, me quieren mucho los productores. Uno tiene que poner todo de su parte, ser profesional, amable y agradable con tus compañeros. Hacer buen ambiente», comentó Ana Bertha.

«Ahorita me siento saludable, bien con mi familia. Estoy en un momento de mi vida muy bueno, agradecida, y estoy bien consciente que no me queda tanto, pero lo aprovecho bien y creo que llegó el momento para mí de no trabajar tanto, quiero trabajar un poco menos y disfrutar más de la vida. Ya me lo merezco», aseguró.

Su plan es terminar un proyecto y tomarse vacaciones, pero a veces no le sale como ella quiere.

«Lo que he tratado de hacer es bajarle un poco al ritmo de trabajo. Aunque me siento completísima y todo, quiero vivir la parte de afuera, que también es bien linda porque te enriquece muchísimo como actor, uno es bien observador. Quiero dedicarme más a mis nietos, a mi vida, a viajar y a leer», compartió. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)