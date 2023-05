La Conmebol Libertadores es la competencia a nivel de clubes más importante de toda América. Por lo tanto, los equipos tienen muchas expectativas de poder avanzar en la fase de grupos y llegar a ganarla. En principio, una de las principales motivaciones es el prestigio futbolístico, obviamente, pero también hay mucho dinero de premios que se van a otorgar para quienes ganen partidos. En concreto, el monto que se les va a otorgar a los equipos que pasen a octavos va a ser de 1 250 000 USD, que se suma a los 300 000 USD adicionales por cada partido ganado en la fase de grupos.

Por lo tanto, hay muchas expectativas sobre quiénes podrían ser los clasificados a octavos de cada grupo y los pronósticos libertadores de quién podría ser el potencial ganador.

Los favoritos del grupo A

El puntero de este grupo hasta el momento es Racing Club, de Argentina, que no perdió ningún partido y viene de empatar contra el Flamengo (último campeón vigente). Por su parte, el Mengao no empezó muy bien, pero supo estabilizarse y, actualmente, está segundo en la tabla. Por lo que la disputa se va a dar entre estos dos equipos, para ver quién se queda con el liderazgo. En lo que respecta a Ñublense y Aucas, no tienen muchas posibilidades de llegar lejos.

Los favoritos del grupo B

En este grupo, el puntero es Nacional, de Uruguay, seguido por Internacional, de Brasil. Por su parte, Independiente Medellin (de Colombia, que no viene teniendo un muy buen presente en el fútbol de clubes) y Metropolitanos no se muestran sólidos y dejan mucho que desear. Por lo tanto, es muy difícil que les disputen el lugar de clasificación a quienes ya están arriba de la tabla.

Los favoritos del grupo C

Este es uno de los grupos más parejos de la Libertadores, ya que están empatados en puntos Bolívar y Palmeiras. A pesar de lo que esperaban los pronósticos, el equipo boliviano le ganó a los brasileños por 3 a 1 en la altura, lo que los dejó punteros gracias a la diferencia de gol. Sin embargo, Palmeiras no quiere ser menos y fue remontando su desempeño, por lo que los pronósticos lo anticipan como el puntero definitivo del grupo, ya que Bolívar luego perdió por 2 a 1 contra Barcelona de Ecuador.

Los favoritos del grupo D

En este grupo, el líder indiscutido es Fluminense, que viene de llevar a cabo una hazaña con la goleada por 5 a 1 contra River de visitantes. Por su parte, el segundo puesto está muy disputado entre The Strongest, Sporting Cristal y River, aunque se estima que el conjunto argentino va a terminar siendo el otro clasificado para los octavos.

Los favoritos del grupo E

En este grupo la gran sorpresa fue Argentinos Juniors, que hasta el momento no perdió ni un solo partido y se encuentra puntero. Por su parte, el otro grande que se esperaba que también clasificará, Corinthians, no viene haciendo un muy buen recorrido, por lo que está complicado frente a Independiente del Valle, que es el segundo clasificado hasta el momento.

Los favoritos del grupo F

En este grupo el puntero es Boca Juniors, que viene de ganarle a Colo Colo por 2 a 0 de visitante, lo que fue un paso importante para consolidar el liderazgo. Por su parte, el segundo clasificado hasta el momento es Deportivo Pereira, aunque los chilenos no se quieren quedar atrás.

Los favoritos del grupo G

En este grupo, los candidatos eran Paranaense (actual puntero) y Atlético Mineiro, pero por el momento se está clasificando en segundo lugar Alianza Lima. Sin embargo, todavía quedan varios partidos por delante que podrían cambiar la situación actual.

Los favoritos del grupo H

Por último, en este grupo el líder hasta ahora es Atlético Nacional, seguido de Olimpia. Pero Patronato viene de hacer un excelente partido contra Melgar, por lo que podrían disputar un segundo lugar en caso de mantener este nivel competitivo.

En conclusión, ya hay algunos grupos que se muestran consolidados y que tienen claros candidatos para pasar a octavos. Pero también hay mucha incertidumbre y, faltando prácticamente la mitad de los partidos de fase de grupos, todavía pueden pasar muchas cosas inesperadas que den vuelta la situación actual.