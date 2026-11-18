Fernando Toledo Agencia Reforma

CDMX. -Ante el anuncio de que ya hay nuevo agente 007, el británico Robert Pattinson, elegido después de una campaña que incluyó a otros famosos, como Callum Turner o Josh O’Connor, falta saber quién será la chica que lo conquistará.

Las apuestas se inclinan por una actriz con personalidad, espectacular belleza, presencia internacional y capacidad para interpretar a una mujer mucho más independiente que las tradicionales acompañantes del agente secreto.

Hay varias candidatas ideales para hacer pareja con Pattinson, especialmente si la nueva película apuesta por un Bond más oscuro, sofisticado y contemporáneo, como fueron las entregas de Daniel Craig como protagonista.

Las principales candidatas que han sonado, según la revista Vogue y otras plataformas especializadas y casas de apuestas, son las siguientes:

1. Margaret Qualley

2. Sydney Sweeney

3. Anya Taylor-Joy

4. Florence Pugh

5. Zendaya

6. Saoirse Ronan

7. Jodie Comer

8. Adria Arjona

9. Monica Barbaro

10. Deva Cassel

11. Dakota Johnson

12. Hoyeon

13. Elizabeth Debicki

14. Margot Robbie

15. Penélope Cruz