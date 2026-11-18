Fernando Toledo Agencia Reforma
CDMX. -Ante el anuncio de que ya hay nuevo agente 007, el británico Robert Pattinson, elegido después de una campaña que incluyó a otros famosos, como Callum Turner o Josh O’Connor, falta saber quién será la chica que lo conquistará.
Las apuestas se inclinan por una actriz con personalidad, espectacular belleza, presencia internacional y capacidad para interpretar a una mujer mucho más independiente que las tradicionales acompañantes del agente secreto.
Hay varias candidatas ideales para hacer pareja con Pattinson, especialmente si la nueva película apuesta por un Bond más oscuro, sofisticado y contemporáneo, como fueron las entregas de Daniel Craig como protagonista.
Las principales candidatas que han sonado, según la revista Vogue y otras plataformas especializadas y casas de apuestas, son las siguientes:
1. Margaret Qualley
2. Sydney Sweeney
3. Anya Taylor-Joy
4. Florence Pugh
5. Zendaya
6. Saoirse Ronan
7. Jodie Comer
8. Adria Arjona
9. Monica Barbaro
10. Deva Cassel
11. Dakota Johnson
12. Hoyeon
13. Elizabeth Debicki
14. Margot Robbie
15. Penélope Cruz