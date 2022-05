Puntuales en su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, las cinco candidatas a la gubernatura del Estado, por los partidos políticos y coaliciones integradas para el proceso electoral local en curso, rindieron sus respectivas declaraciones 3de3.

Su contenido es público y se puede consultar en el sitio: https://cpcags.org/TresDeTres/, tarea que El Heraldo realizó y de cuyo análisis destaca lo siguiente:

En el caso de la abanderada por la coalición del PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, en cuanto a bienes inmuebles, reporta una casa con superficie de 224 metros de terreno y de construcción, adquirida por compra-venta a The Bank of New York mediante crédito por un valor de 750 mil pesos el 10 de abril de 2020. Tiene, además, una camioneta Dodge Durango modelo 2012 pagada de contado con un valor de 600 mil pesos, adquirida el 18 de mayo de 2012.

De sus ingresos netos del último cargo reporta 83 mil 926 pesos y del año inmediato anterior por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, 1 millón 007 mil 110 pesos, así como un adeudo por tarjeta de crédito bancaria por 20 mil pesos del 1º de mayo de 2021 con BBVA Bancomer. Asimismo, reporta no participar en empresas, sociedad o asociaciones, ni en la toma de decisiones de ninguna institución, no tiene apoyos ni beneficios públicos, ni representaciones, ni clientes principales y mucho menos, beneficios privados ni fideicomisos.

En el caso de la candidata de MORENA, Nora Ruvalcaba, actualmente no tiene ingresos, sin embargo, por concepto de remuneración recibida al año inmediato anterior por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, obtuvo ingresos por el orden de los 470 mil 796 pesos. No hay información sobre su situación patrimonial de inmuebles y de vehículos, sin embargo, el apartado de bienes muebles detalla un valor de 320 mil pesos por concepto de menaje de casa, entre ellos sala, comedor, cocina, así como recámaras y cuadros. La abanderada de MORENA, cumplió con su declaración fiscal por 43 mil 589 pesos a favor.

La candidata por la coalición PT-PVEM, Martha Márquez, declaró percibir un salario mensual neto de 210 mil pesos por concepto de trabajo. En 2021 el total de sus ingresos netos alcanzaron 1 millón 499 mil 732 pesos.

De Bienes Inmuebles, reporta 4 casas, la primera de ellas adquirida en 2015 por la cantidad de 910 mil pesos y cuenta con 140 metros cuadrados construidos. En 2016 adquirió otra vivienda por 450 mil pesos con superficie de 160 metros cuadrados. En 2017 compró una casa de 1 millón 480 mil pesos con 150 metros cuadrados de construcción; en 2020 compró una por 1 millón 420 mil pesos y una superficie de construcción de 275 metros cuadrados. Todas las viviendas fueron pagadas a crédito.

La candidata cuenta con dos automóviles de marca KIA que adquirió en 2019 por 233 mil 910 pesos y en 2021 por 650 mil 900 pesos, además de una Pick Up Nissan de 181 mil pesos. Por concepto de muebles y menaje de casa registró un gasto de 45 mil pesos.

Martha Márquez cuenta con dos cuentas de ahorro y dos más de nómina. La candidata paga dos créditos hipotecarios, un crédito personal y su tarjeta de crédito.

Anayeli Muñoz, por su parte, reporta ingresos por 54 mil 036 pesos por concepto de arrendamiento y por pensión alimenticia. Sus ingresos netos en el año inmediato anterior por concepto de arrendamientos fueron de 587 mil 973 pesos.

Tiene una casa de 281 metros de construcción adquirida por compra-venta de contado con valor de 400 mil pesos, el 16 de noviembre de 2011. Tiene un terreno de 355 metros y valor de 1 millón 475 mil pesos, el 27 de agosto de 2021. Un edificio de 520 metros de construcción por herencia, el 18 de junio de 2019. Otro edificio del cual es propietaria al 50%, de 471 metros de construcción por compra-venta de contado con un valor de 875 mil pesos adquirido el 23 de junio de 2021. Un edificio más con mil metros de construcción por compra-venta de contado a la empresa Rinconada Santa Mónica S.A. de C.V., por un valor de 970 mil pesos, el 29 de febrero de 2016. Y un edificio del cual es propietaria al 25% con 532 metros de construcción adquirido por sentencia el 19 de septiembre de 2007.

Cuenta con vehículos en copropiedad con un tercero, por lo que es información no pública; y tiene actualmente un adeudo por tarjeta de crédito bancaria con Banorte de 6 mil 445 pesos adquirido el 10 de octubre de 2013.

Finalmente, la candidata de Fuerza Por México, Nat Rodríguez, reportó un ingreso mensual neto de 15 mil pesos, así como ingresos durante el año anterior inmediato por 528 mil 778 pesos, de los cuales 225 mil 895 pesos fueron por concepto de enajenación de bienes. Es propietaria de un terreno de 124 metros cuadrados, que le fue donado en el año 2011. Tiene también una casa valuada en 2 millones de pesos, la cual fue adquirida vía crédito. Cuenta con un vehículo Toyota Corolla, modelo 2021 cuyo valor es de 447 mil pesos. En cuanto a bienes muebles, no hubo información. Detalla que tiene una cuenta de nómina. En cuanto a su declaración fiscal tuvo un saldo a favor de 1,758 pesos.

