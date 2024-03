Aline Corpus Agencia Reforma

ENSENADA, Baja California.- Los siete cadetes de la Guardia Nacional (GN) que fallecieron en febrero pasado durante una presunta novatada en la costa de Ensenada, Baja California, eran férreos sobrevivientes de condiciones adversas y la pobreza, así como jóvenes entusiastas que querían ingresar a las Fuerzas Armadas.

Testimonios de familiares y amigos entregados bajo anonimato señalaron que los jóvenes, quienes estaban a 10 días de su graduación, tenían la intención clara de defender a su País.

Michael Arellano Wilkinson, de 20 años y quien perteneció al Tercer Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de Agua Prieta, Sonora, creció en la Casa Hogar Pepito de esa ciudad, como documentó el diario local Certeza.

«(Ingresó a la Casa Hogar) en 2004, cuando Arellano tenía dos años, debido a que su madre biológica era dependiente de sustancias prohibidas y, debido a que ella cambiaba de residencia constantemente, fue imposible para las autoridades del DIF reincorporarlo al seno familiar», de acuerdo con un reporte del medio.

«Cumplió su mayoría de edad y salió del orfelinato para cumplir su sueño de ingresar a las Fuerzas Armadas donde, antes de desaparecer en el mar, realizaba la capacitación de tres meses que brinda la institución y el 2 de marzo sería su graduación».

Sin embargo, tras diversas prácticas, y estando en la Playa Corona, 11 cadetes fueron arrastrados por la fuerza del mar en Ensenada, donde había una alerta de la Capitanía de Puerto por oleaje de hasta 4 metros de altura, y sólo cuatro elementos fueron rescatados con vida el pasado 20 de febrero.

Los jóvenes sobrevivientes fueron identificados como Mauricio Alberto Cabrera, Saúl Alejandro Matlacala Pérez, Alan Santiago Pérez Ríos y Jesús Andrés Portillo Calderón.

Otra de las víctimas fue Fernando Isaías Pérez López, de 18 años, originario de Veracruz. Su novia escribió en redes sociales, bajo un seudónimo, que el joven le había comprado un boleto de avión y había apartado un hospedaje para ella porque le propondría matrimonio el día de su graduación.

«Compró vuelos para su esposa, para que lo fuera a ver hasta Baja California desde el Estado de México; el día de su graduación iba a pedir matrimonio. Él estaba muy emocionado, pagó vuelos y hotel para que me hospedara, (pero) en un abrir y cerrar de ojos se me fue el amor de mi vida», describió.

«Que se haga justicia por los militares asesinados, porque eso fue, un asesinato».

Un amigo de Pérez López envió a la página «Soldados Desaparecidos Ensenada» un texto en el que narraba cómo el joven veracruzano llevaba siempre consigo el anillo de compromiso para su novia.

«(Era) un joven muy alegre y risueño, de apenas 18 años, con la ilusión de ser un gran militar. Todos lo conocimos como ‘Tocino’, muy conocido en el batallón por ser muy amigable. Tenía una gran ilusión y él me la contó: era pedirle matrimonio a su amada y ser papá», narró.

«(También) quería ser de las Fuerzas Especiales, él me decía ‘quiero estudiar e irme al curso, quiero servir a mi Patria de la mejor manera'».

Durante las primeras 24 horas no se tuvo información oficial sobre quiénes eran los desaparecidos o las causas del incidente, pues tanto la Sedena como la Secretaría de Marina (Semar) guardaron silencio sobre el hecho.