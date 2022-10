Moshé Leher

El sábado pasado pensé en ti solo despertar: cumplías justos dos años de tu prematura partida. Cuando caminaba por los jardines del club, los sillones de la terraza donde algunos días te veía con tus amigos, estaban vacíos, como vacíos están ya todos los espacios donde nunca más estás.

Antes de eso, antes de salir de casa, tomé el escapulario de la hermandad del Cristo del Gran Poder, que compramos juntos en Sevilla, ahora hace nueve años; no había regresado a esa ciudad desde entonces, hasta que hace un año, para San Miguel estuve allí unos días, junto con el Bu, con el que fui a ver, por supuesto, a Morante, que toreaba Miuras. El mismo Morante que vimos aquella vez en Ronda, en esa encerrona que tanto te empeñaste en ir.

En Casa Robles le platicaba a Bu de aquella noche, allí mismo de los señores del Macallan; de tu cumpleaños por Madrid; de alguna noche larga por los callejones de la Santa Cruz.

Él sigue allá, y yo me siento un poco atrapado por estos rumbos, esperando pronto volver, aunque eso es otro asunto.

Y hablando de rumbos, el sábado, para recordarte, volví a mis rumbos de la infancia, pues tu madre y tus hermanas te hicieron una misa en conmemoración tuya, una misa flamenca que, si es el caso, habrás disfrutado.

Me cuesta volver a esas calles y además me he vuelto un poco, o un mucho, un hermitaño.

Estuvieron allí los que tenían que estar: tu madre, tus hermanas, tu padre, algunos tíos y tías, algunos de tus muchos amigos, aunque no vi por allí a muchos que yo esperaba; la vida te ahorró las desilusiones de los amigos de ocasión, de los desapegos, de aquellos que suelen estar cuando es conveniente y luego desaparecen, aunque algo de eso probaste poco antes de marcharte.

Evidentemente yo me quedé afuera, como acostumbro; me di el tiempo de ir al Museo a ver la muestra que exponen, de fumarme un par de cigarrillos –escuchando el flamenco tristón que salía de los altavoces–, saludando a los que iban llegando con algo de retraso.

Charlaba contigo, rumiando el humo, de lo mucho que te sorprenderías con cómo han ido las cosas entre los vivos, cómo van los asuntos que te interesaban: la política, que seguramente seguirías de cerca con tu agudeza y tu peculiar forma de ver esos asuntos, los toros, el país, los temas ibéricos.

Yo hace tiempo que me voy desinteresando de esas cuestiones, que veo de reojo, pero que sería un placer discutir contigo, como tantas y tantas veces.

Seguramente un par de asuntos que vivimos juntos te causarían un mucho de pena y no poca desazón; también te ahorraste esos tragos amargos.

Muchos temas pude charlar contigo, mientras me hacía las viejas preguntas de siempre en esta triste circunstancia de tu ausencia; si estarás en algún sitio, si es posible, dado el caso, de que escuches las voces de los que aún nos dirigimos a ti; yo tengo mis ideas al respecto, lo sabes, pero por muchos motivos cómo me gustaría un después, un mañana, un luego.

Al final me despedí de los que salían de misa, me prohibí saludar a alguno cuya presencia me parece inexplicable y caminando por mis viejas y desiertas calles me volví a casa, no sin detenerme en alguna cantina donde alguna vez bebimos juntos y tomarme tres tequilas amargos por tu recuerdo. Por el recuerdo de su presencia todavía tan vivida entre muchos que siempre te recordamos.

Allí seguimos platicando de asuntos peregrinos y no tanto, de esos que ocupaban esas charlas que, consentirás, debemos seguir manteniendo en lo privado.

¡Shalom!

