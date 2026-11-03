Un hombre de 30 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que presuntamente intentó salir de una tienda de autoservicio sin pagar dos botellas de tequila que llevaba ocultas a la altura de la cintura.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Mariano Hidalgo y la calle José González Carrillo, en el fraccionamiento Solidaridad IV.

La intervención policial se registró después de que personal de seguridad del negocio retuvo al sospechoso y solicitó apoyo a través de la frecuencia de radio.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con Ángel, de 30 años, empleado del área de protección de activos, quien explicó que momentos antes había detectado a un individuo ocultando entre sus prendas dos botellas de tequila de 950 mililitros cada una.

Según su versión, el sujeto cruzó el área de cajas sin pagar la mercancía, motivo por el cual fue retenido.

Ante el señalamiento directo, los policías procedieron a detener a Emanuel “N”, de 30 años, a quien le informaron sus derechos y el motivo de su arresto.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.