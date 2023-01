Luego de robar una camioneta propiedad de una empresa refresquera, un presunto robacoches fue capturado por policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, luego de una peliculesca persecución.

Los hechos se registraron el pasado jueves a las 15:20 horas, cuando inicialmente en el número de emergencias 911, se recibió un reporte del robo de una camioneta Ford Courier pick up, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, la cual el chofer la había dejado estacionada en el fraccionamiento El Cardonal.

Minutos después la camioneta fue detectada por las cámaras de vigilancia del C5i cuando se desplazaba por la carretera federal No. 71, por lo que se alertó a los policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, quienes iniciaron una persecución.

Fue a la altura del entronque con la carretera estatal No. 11 donde las patrullas le cerraron el paso y obligaron al conductor a intentar escapar hacia el poblado de La Loma, siendo interceptado metros más adelante.

El sospechoso, quien fue identificado como Gerardo, de 30 años, descendió de la camioneta e intentó escapar corriendo hacia el monte, pero fue perseguido por los policías preventivos de San Francisco de los Romo, quienes lograron someterlo y arrestarlo.

Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos y fue sujeto a investigación por parte de agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI.