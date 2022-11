Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En tono de fiesta, simpatizantes del Frente Nacional Obradorista «madrugaron» a morenistas y acarreados.

Los que dicen tener representación en más de 30 ciudades del País se dieron cita al menos 15 horas antes del arranque de la marcha a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A ritmo de cumbia unos 70 obradoristas repartieron ayer tortas de jamón y de mole, aunque aclararon que no son acarreados.

«Los que gusten una torta, aquí pasen por favor con toda la confianza del mundo. Todos pueblo, todos somos hermanos y estamos para apoyarnos unos a los otros, así que sean bienvenidos», gritó uno de los convocantes.

La pachanga subió de tono cuando uno de estos activistas se puso una máscara de López Obrador y bailó turnándose con el resto de los asistentes.

Ahí que se prendió la mecha.

«Saludos a la gente hermosa de Guerrero, Chilpancingo, Acapulco, Teloloapan, a Ajuchitlán del Progreso y todos los alrededores de por ahí. Vamos a bailar la Macorina», lanzó del micrófono.

«Que nadie se duerma, está noche va a ser la más histórica, la del respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay que perder el lugar, somos los privilegiados, los VIP», dijo otro, entre risas.

¿Entonces madrugaron a los acarreados?, se le planteó a uno del Frente, de Iztapalapa.

«Ja ja ja, pues mira, si, sin querer ¿Eh? Mira, además somos la base de ‘El Peje’. Él sabe quiénes somos, los que siempre lo defendimos en las malas en la Ciudad de México cuando fue Jefe de Gobierno, el Frente es su base, no necesito decir quién soy, el Presidente me conoce», dijo un señor de camisa blanca que transmitió en vivo su festejo en Tik Tok…con dos seguidores.

«Vamos a marchar codo a codo con el Presidente».

La fiesta por la contramarcha se llevó a cabo entre el paso de turistas, que incluso se dan el tiempo para un danzón y llevarse un recuerdo de este movimiento.

«A ver, foto, foto, con los gringos, mientras no le vayan a Trump», manifestó otro de sombrerote.

También se declararon anti «monris», en referencia al Senador Ricardo Monreal.

Otro que apartó su lugar para la marcha fue el petrolero Héctor Escalante, pero para exigir al Presidente que revise el esquema de contratación en Pemex, porque, dijo, este sistema no es parejo.

«En Pemex no se respeta el trabajo», resumió. «Eso quiero decirle al Presidente».