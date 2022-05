Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, reconoció la urgencia de frenar la violencia contra las mujeres y poner un alto a los estereotipos para dejar de contar víctimas en el País.

«(Quiero) llamar (.) a todos y todas a realmente cambiar las relaciones de poder entre mujeres y hombres y cambiar esta sociedad machista, sexista, racista, que hace que las niñas y las mujeres no nos sintamos seguras ni en la casa ni en la calle ni en el trabajo», dijo.

«Eso no puede ser, y eso es la apuesta del modelo de prevención primaria. Nosotras en el Instituto decimos: nosotras queremos dejar de contar, queremos dejar de contar muertas, violadas, agredidas, queremos transformar esta sociedad y ese es el espíritu de la 4T».

Al participar en la presentación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2021-2024, la funcionaria destacó los avances en la materia en lo que va del sexenio. Sin embargo, reconoció que hace falta mucho por hacer.

«A veces pensamos que las cosas empiezan el día que presentamos (los planes) y no es así, hemos estado trabajando, (.) haciendo trabajo de coordinación que nos ha permitido dar cuenta de cómo estamos avanzando», sostuvo.

«¿Estamos donde queremos? No, no, o sea, la vida nos muestra todos los días todo lo que falta por hacer, todo lo que tenemos que seguir haciendo. (Pero) estamos construyendo y poniendo en el centro algo, (con) esta coordinación interinstitucional».

Desde la sede de la Secretaría de Gobernación, Gasman enfatizó que los hombres deben hacer su parte en esta tarea.

«Realmente creo que es momento de decirles a los hombres ‘basta’, somos simple y radicalmente iguales y no se vale desvalorizar, agredir, minimizar a las mujeres», recalcó.

«Y por eso (es) tan importante que en la educación instilemos estos valores, que son valores nuestros, que son los valores de la igualdad, de que somos iguales quienes seamos en la sociedad y que nadie tiene derecho y no debe poder agredirnos o minimizarnos».

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, urgió a no ser indiferentes ante la violencia de género y actuar en conjunto para prevenirla y erradicarla.

Durante su intervención en el evento, reconoció que este tipo de violencia es un problema «muy fuerte» que lacera a todos como sociedad.

«No podemos permanecer indiferentes, o no podemos permanecer sin hacer ninguna intención o alguna acción que pueda erradicar esta violencia. (Debemos) atender algo que como sociedad no solamente nos debe de avergonzar, sino también preocupar y también reflexionar acerca de nuestra gran responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros», expresó.

El Programa Integral, que el Gobierno federal tardó años en lanzar, tiene cuatro ejes orientadores y 112 acciones consideradas puntuales.

Los ejes son: atención especializada a víctimas; medidas preventivas de los factores de riesgo; promoción de la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género; y coordinación interinstitucional para eliminar las causas de la violencia contra las mujeres.

¡Participa con tu opinión!