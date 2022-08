Aline Corpus Agencia Reforma

TIJUANA, BC.- La violencia no cesa en el País. Ayer le tocó el turno a Baja California y Guanajuato.

Al menos 19 unidades del transporte público y tráileres fueron incendiados por hombres armados en distintos puntos de los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada, en Baja California.

Los hechos iniciaron alrededor de las 18:00 horas en Tecate, donde el primer incidente ocurrió en la carretera Tecate-Tijuana en el kilómetro 129, a la altura del Parque Industrial el Bajío, y otro, en la carretera Tecate-Ensenada kilómetro 3.

Grupo REFORMA contabilizó 10 eventos en Tijuana; dos, en Tecate; tres, en Playas de Rosarito; tres, en Ensenada, y uno, en Mexicali. Hasta el cierre de la edición no se reportaron heridos.

Tras condenar los hechos, la Gobernadora morenista Marina Ávila convocó anoche de emergencia a la mesa de seguridad y anunció la detención de varios responsables, pero no dio más detalles.

«Les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron, lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Saldrán 3 mil efectivos de la Guardia Nacional», lanzó en redes sociales la Alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero.

Mientras que en Guanajuato, por segunda ocasión en esta semana, integrantes del crimen organizado bloquearon vialidades y también quemaron vehículos en varios municipios.

Las acciones de sabotaje se perpetraron luego de un enfrentamiento entre hombres armados y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la carretera Celaya-Juventino Rosas. No se dieron a conocer personas lesionadas ni detenidos.

Con información de Rolando Herrera