Dzohara Limón Agencia Reforma

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, Edomex.- Una manifestación contra la inseguridad y las extorsiones en este municipio mexiquense limítrofe con Michoacán resultó en disturbios.

Los pobladores incendiaron la casa de la Alcaldesa panista Ana María Vázquez, una patrulla así como un aserradero, además de bloquear accesos.

Los inconformes aseguraron que son los comerciantes las principales víctimas de extorsión, y que pese a que han denunciado, las autoridades no les han dado solución.

De acuerdo con reportes policiacos, los disturbios comenzaron con una manifestación en la que alrededor de 200 personas de diferentes comunidades de San José del Rincón cerraron la carretera El Oro-Villa Victoria, a la altura del kilómetro 25.

La carretera fue bloqueada con neumáticos a los que les prendieron fuego.

A través de redes sociales, usuarios difundieron que algunos policías municipales que llegaron al lugar habían sido despojados de armas largas y cortas, hechos que no fueron confirmados. En este punto, los manifestantes habrían prendido fuego a una patrulla.

Horas más tarde, los manifestantes apedrearon un módulo de la Policía estatal. Luego de esto, algunos se dirigieron a la casa de la Alcaldesa y prendieron fuego al inmueble y exigieron la destitución de autoridades de Seguridad.

Hasta anoche, el Gobierno municipal no se había pronunciado sobre los hechos.