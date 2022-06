Benito Jiménez Agencia Reforma

OAXACA, Oaxaca.- La quema de boletas en comunidades donde pegó el huracán «Agatha» impidió la instalación de 48 casillas.

La desesperación de los damnificados escaló al grado de que se presentara un enfrentamiento a golpes entre dos sectores de habitantes: uno pidiendo votar y otro que lanzó el grito de «comida, no casillas».

En San Juan Guichicovi, a 34 kilómetros de Matías Romero, se reportó la quema de boletas, y hasta balazos.

En uno de los zafarranchos se escucharon dos detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, las autoridades no informaron si hubo personas lesionadas.

También se reportó la quema de boletas en Ciudad Ixtepec, Miahuatlán y Salina Cruz.

«Siendo aproximadamente las 7:30 horas, un numeroso grupo de personas interceptó el vehículo donde se transportaba el presidente de la mesa de casilla y le robaron el paquete, quemando el material electoral», reportaron autoridades electorales sobre la casilla 2450 básica, y contiguas 1 y 2.

«Derivado que no se ha resuelto el conflicto post electoral de la agencia municipal El Encinal Colorado, San Juan Guichicovi, los pobladores no permiten la instalación de la casilla y a la llegada se le arrebató las urnas al presidente de casilla y las quemaron», indicó el reporte respecto a la casilla 1155 básica y contigua.

En Miahuatlán de Porfirio Díaz, habitantes también le quitaron el paquete electoral a los funcionarios de casilla.

«Les comentaron que no se iba a instalar la casilla, empezaron a quemar los paquetes a las 8:00 horas», agregó sobre las casillas 1919, básica y contiguas 1 y 2.

La quema de boletas también se reportó en Estación Sarabia, Salina Cruz, Salina Cruz y Miahuatlán.

En Tonameca y Pochutla los habitantes se opusieron a la instalación de casillas.

Otras 33 casillas tampoco fueron instaladas por conflictos políticos entre pobladores, asuntos agrarios pendientes y la falta de recursos de los ramos 28 y 33, principalmente. Esas casillas significan más de 36 mil boletas.

En las mesas receptoras de votos se notó una ausencia importante de ciudadanos.

Militantes de Morena que fueron quemadas alrededor de 4 mil 500 boletas, sobre todo en la Costa y Sierra Sur del estado.

Geovanni Vásquez, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, indicó que mas de 50 paquetes fueron arrebatados a los funcionarios de casilla y los inconformes quemaron las boletas.

«Son un aproximado de 4 mil 500 boletas que, para un mundo de 3 millones de boletas, no llega al uno por ciento», dijo Vásquez en conferencia de prensa.

«Es lamentable, pero no van a ser determinantes para la elección».

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca mantuvo el operativo «Elecciones Seguras 2022» en las ocho regiones de la entidad, no pudieron evitar la quema de boletas.

