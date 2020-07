Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras Guido Rodríguez y Robert Dante Siboldi siguieron en el ojo del huracán por los insultos que realizaron al final del partido Cruz Azul-Tigres del pasado miércoles, Javier Aquino ya recibió su sanción pública: el reclamo, burla y critica en las redes sociales.

En el incidente al término de la Semifinal en la Copa por México, el mediocampista de Tigres echó en cara a los jugadores del Cruz Azul lo perdedores que han sido en los años recientes sin reparar en que él surgió del club celeste y fue parte de esa serie de derrotas.

“Treinta años sin ganar nada y siguen reclamándonos”, lanzó Aquino.

“Dale hermano, dale ‘Cata’ (Julio César Domínguez, defensa celeste), levanta la Copa, levántala. Quieren pelear, no mam…, ganan un partido acá y quieren venir a pelear”, agregó el ahora elemento felino.

De inmediato Aquino fue blanco de los señalamientos de usuarios de redes, entre ellos ex jugadores como Marc Crosas y Francisco Fonseca, ex cruzazulinos también.

Incluso el ex técnico de La Máquina, el español Paco Jémez, opinó sobre el jugador.

“Javier Aquino es el vivo ejemplo de un jugador rencoroso y que no sabe agradecer de donde salió”, redactó Jémez en su Twitter.

Cruz Azul lleva 29 años y medio sin ser campeón de Liga. Del 2010 a principios del 2013 Aquino formó parte del primer equipo, aunque desde el 2008 estuvo en las fuerzas inferiores y antes en la filial celeste de Tercera División.

Otro que se llevó críticas en redes fue el francés André-Pierre Gignac por reclamar a quienes grabaron el incidente en la cancha.

